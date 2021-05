Piacenza, scivolo “solo per i bianchi”: razzismo al parco giochi contro un bimbo di 2 anni

“Questo scivolo è solo per i bianchi“. Lo hanno detto in un parco giochi a Piacenza. Mica in Alabama, mica in Georgia. Nel 2021 ci sono dei ragazzini che ragionano ancora come nel Sud degli Stati Uniti nel secolo scorso. E senza pietà e senza vergogna si sono scagliati contro un bambino di 2 anni. Ah, per la cronaca loro ne avevano 12. Dei veri leoni.

Piacenza, razzismo per lo scivolo al parco giochi

“Questo scivolo è solo per i bianchi”. La frase sarebbe stata rivolta da un gruppo di ragazzini di 12 anni a un bimbo di quasi due anni in un parco giochi a Piacenza. Il piccolo è figlio di una ragazza piacentina, di 22 anni, e del compagno di origini congolesi. La giovane mamma ha denunciato l’episodio al quotidiano piacentino Libertà.

“Mio figlio stava giocando con una sua amichetta e si è diretto verso lo scivolo – dice la donna – lì c’era un gruppo di ragazzini, avranno avuto 12 anni più o meno e uno ha detto che lo scivolo era solo per i bianchi. Sono rimasta spiazzata, non mi era mai successa una cosa del genere, ma sono immediatamente intervenuta”.

Il ragazzino di 12 anni che dice che i neri rubano e puzzano

La mamma ha parlato col ragazzino ma anche la sua risposta l’ha scioccata: “Mi ha detto che lui aveva deciso che quello scivolo fosse solo per i bianchi perché gli era stato spiegato che i neri vanno tenuti lontani. Che rubano, puzzano e soprattutto rubano il lavoro”.