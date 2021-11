Un uomo di 32 anni è stato arrestato questa notte dopo aver seminato il panico a Piacenza, in pieno centro storico, impugnando un coltello in mezzo alla strada, ferendo due persone, un netturbino ed un poliziotto.

Aggiornamento ore 16:43.

Ferisce due persone con un coltello a Piacenza, urlava Allah akbar

Quando l’uomo è stato fermato stava gridando “Allah akbar”, ma si escludono motivazioni o legami con gruppi terroristici: l’arrestato è infatti ben noto alle forze dell’ordine cittadine, e già in passato si è reso più volte protagonista di gesti che sono stati sanzionati.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora è in carcere

L’uomo, di origine egiziana, introno alle 2, ha ferito con una coltellata un netturbino e lo ha mandato all’ospedale. Anche un agente della questura è rimasto ferito nella colluttazione mentre, insieme ai colleghi delle volanti, tentava di disarmarlo. L’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, ora si trova in carcere. L’uomo era già finito in manette tre giorni fa per violenza e resistenza, quando aveva aggredito una pattuglia della volante alla periferia della città e aveva danneggiato a calci diverse auto in sosta. Dopo quell’arresto, era stato rimesso in libertà dal tribunale in attesa del processo che era stato rinviato ai prossimi giorni. Su di lui, inoltre, pendeva già un’espulsione dall’Italia firmata nei giorni scorsi dal questore di Piacenza. Oltre al reato di tentato omicidio, deve rispondere anche di lesioni aggravate, porto di coltello, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.