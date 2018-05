PIACENZA – Domenica di sangue a Piacenza, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie nella loro abitazione in viale Dante, alle porte del centro storico.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tre i colpi che l’uomo ha inferto alla gola della donna, dinanzi agli occhi terrorizzati del figlio di 17 anni.

Il marito si è poi dato alla fuga, per poi costituirsi spontaneamente, circa un’ora dopo, in una caserma dei carabinieri. Il figlio, che aveva allertato la polizia dopo l’omicidio, al momento si trova in Questura per rendere testimonianza.

L’uomo ha 57 anni, la vittima 52. Per lui i carabinieri stanno preparando il provvedimento di fermo. Il rapporto tra i due coniugi, di origini albanesi, si era progressivamente deteriorato. Oggi l’ennesima lite, degenerata fino al delitto con tre coltellate alla gola.