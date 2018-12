PIACENZA – Piacenza: Walid, 16 anni, scomparso il 20 dicembre mentre andava a scuola. Il ragazzo era uscito per andare a scuola lo scorso 20 dicembre, ma in aula non c’è mai arrivato. Di Walid, di origini nordafricane, si sono perse le tracce da una settimana, quando prese un pullman da Borgonovo per arrivare a Piacenza.

La preoccupazione è scattata quando, nel pomeriggio del 20 dicembre, non ha fatto ritorno nella comunità che lo ospita di Valtidone, sempre nella provincia di Piacenza. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri e sono state pertanto attivate le ricerche coordinate dalla Prefettura.

L’identikit. E’ alto circa 1.75, ha capelli biondi e un orecchino al lobo sinistro. La famiglia del ragazzo, preoccupata per la sua scomparsa, ha lanciato anche un appello sui social network, pregando chiunque lo abbia visto o sia in possesso di informazioni utili, di contattare i carabinieri che si stanno occupando delle ricerche.