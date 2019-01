PORDENONE – Ancora un dramma sulle piste da sci. Una bimba di appena 8 anni è caduta dalla seggiovia, facendo un volo di circa sei metri, per cercare di recuperare gli sci che si erano sganciati. L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc.

Preoccupano ora le condizioni della piccola che nella caduta ha sbattuto la testa anche se per fortuna, il casco che indossava ha attutito il colpo. La bambina è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.

La memoria corre inevitabilmente alle tragedie che hanno segnato questi ultimi giorni di vacanza sulle piste da sci. Quelle in cui hanno perso la vita la piccola Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni morta il 2 gennaio mentre sciava sulle piste di Sauze d’Oulx, in Val di Susa. E poi Emily Formisano, 8 anni, deceduta in un incidente in slittino sulle Alpi serentine in Alto Adige.