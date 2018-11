CUNEO – Al culmine di una accesa lite con la madre e la zia ha afferrato un coltello da cucina e si è avventato contro di loro, prima di barricarsi in casa minacciando il suicidio. Il dramma familiare si è consumato domenica sera a Pianfei, alle porte di Cuneo. Protagonista un uomo di 35 anni, con problemi psichici riconosciuti, ora accusato di tentato omicidio.

Solo dopo una trattativa di oltre due ore, i carabinieri sono riusciti a fare irruzione nell’alloggio, a immobilizzare e ad arrestarlo. La madre dell’uomo fermato è stata ricoverata in gravi condizioni. La donna, 65 anni, è stata ferita al costato ed è in prognosi riservata all’ospedale di Mondovì. La zia, moglie del fratello della madre, 57 anni, si è ferita ad una mano nel tentativo di disarmarlo.

Già in passato l’uomo aveva dato segni di squilibrio e, per questo motivo, i carabinieri avevano requisito alcune armi, regolarmente detenute nell’abitazione dal fratello. L’uomo fermato è piantonato in ospedale. Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.