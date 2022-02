Pianista Alberto Crivellari muore mentre è in vacanza con il figlio: aveva tenuto 500 concerti in tutto il mondo

Il pianista Alberto Crivellari è morto per un malore improvviso sabato 19 febbraio mentre si trovava in vacanza con il figlio di 10 anni a Transacqua di Fiera di Primiero in Trentino.

Crivellari era un insegnante di musica ed un noto pianista che durante la sua carriera si era esibito in 500 concerti tra Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone. Nonostante i soccorsi per il pianista non c’è stato nulla da fare.

Originario di Piove di Sacco e residente a Padova, Crivellari già da giovanissimo aveva iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio Pollini di Padova. Qui aveva debuttato a soli 5 anni. A 7 anni era entrato al Conservatorio grazie ad dispensa ministeriale prima di proseguire gli studi a Venezia e Parigi. A Padova insegnava in una scuola media musicale.

Trostezza a Piove di Sacco per la morte di Alberto Crivellari

Alberto Crivellari aveva vissuto a Piove di Sacco fino a venti anni. Qui, la sua famiglia gestisce una storica farmacia. Dopo essere stato un “enfant prodige” ha tenuto oltre 500 concerti in tutto il mondo eseguiendo gran parte del repertorio pianistico e cameristico. I suoi concerti sono stati anche registrati e trasmessi da radio e televisioni in diverse parti del mondo.