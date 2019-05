ROMA – E’ andato all’italiano Paolo Paini il Premio Eni nell’ambito dell’87esimo Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, a Roma. Il vincitore, che cavalca Chaccolie, è stato premiato da Giuseppe Ricci, chief Refining and Marketing Officer di Eni.

“Meglio di così non potevo augurarmi. Vincere subito questo Premio Eni nella giornata di esordio da sicuramente la carica giusta”, ha dichiarato il fantino. “Anche due anni fa avevo vinto una competizione nella prima giornata di Piazza di Siena e vinsi poi anche nei giorni successivi. Speriamo che vada così anche questa volta. Chaccolie è una bellissima cavalla molto veloce e intelligente. Non dico banalità se affermo che sono io in gara a farmi guidare da lei, dai suoi ritmi. Devo solo assecondare la sua voglia di fare bene”, ha aggiunto Paini.

Al terzo posto si è classificata Jessica Rae Springsteen, figlia della rockstar statunitense Bruce Springsteen. Eni è main partner del concorso che si tiene a Villa Borghese da oggi, 23 maggio, fino al 26 maggio.