TORINO – E’ stato interrogato questa mattina, 17 aprile, in carcere a Cuneo, Aymene Es Sabihi, uno dei componenti della ‘banda dello spray’ arrestato dalla polizia di Torino per furti e rapine messe a segno in Italia e all’estero.

Il giovane, 19 anni, nato in Marocco e residente a Torino, la sera 3 giugno 2017 si trovava in piazza San Carlo insieme ad altri membri della gang. “Al momento – spiega il suo difensore, l’avvocato Basilio Foti – non gli è stata avanzata nessuna contestazione che abbia a che fare con ciò che è accaduto in piazza San Carlo”.

Il ragazzo ha ammesso di aver partecipato ai furti e alle rapine. “Con piazza San Carlo non c’entro nulla – ha detto – Sono arrivato dopo la partita”. A due degli amici che quella sera Aymene raggiunse in piazza, la Procura contesta, tra gli altri, il reato di morte in conseguenza di altro delitto e le lesioni.