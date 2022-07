Piazzola sul Brenta, due uomini si spogliano e si lavano al cimitero

Si spogliano, vanno alla fontana e si lavano. Il problema è che tutto è avvenuto in un cimitero. Per la precisione nel cimitero di Piazzola sul Brenta, nel padovano. A raccontare la storia è il Gazzettino.

Le foto

Le foto dei due ha fatto il giro dei social. Negli scatti si vedono i due uomini, nudi, mentre si lavano come possono nei pressi della fontana del cimitero.

Ovviamente a nessuno può far piacere la vista di uomini nudi in un luogo pubblico ma nelle attenuanti bisogna anche parlare del caldo di questi giorni. E resta da capire la situazione economica e sociale dei due. Ma resta, come ovvio, il disagio essendo un luogo pubblico.

Le parole dell’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici Igor Callegari si dice “sorpreso e dispiaciuto: come amministrazione e personalmente non sono mai venuto a conoscenza di una cosa del genere, non è stata mai fatta alcuna segnalazione e colgo l’occasione per dire ai cittadini che di fronte a queste cose, prima che utilizzare i social, è necessario informare il Comune, la Polizia locale e se non si è in orario d’ufficio, di chiamare le forze dell’ordine. La collaborazione è importante. Non è che inserendo una foto ed un commento nei social si risolvono le cose”.