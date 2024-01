Picchia la figlia perché non va bene scuola, non aiuta nelle faccende domestiche e non le massaggia i piedi. La giovane si confida con un professore e così la madre finisce al centro di un’inchiesta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. E’ accaduto nella provincia di Lecce, dove una madre è indagata dalla procura salentina, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

La denuncia della figlia

Ad accusare la donna è sua figlia minorenne, che ha deciso di denunciare i maltrattamenti che sarebbe stata costretta a subire tra le mura domestiche. La ragazza, nel corso dell’incidente probatorio, ha confermato le accuse mosse nei confronti del genitore. Adesso bisogna attende che il perito nominato dal Tribunale accerti la sua capacità a testimoniare in aula. In base alla denuncia della ragazzina, sarebbe stata picchiata – oltre che per il suo rendimento a scuola non soddisfacente – anche perché si rifiutava di aiutare la mamma nelle faccende domestiche o, per giunta, di farle dei massaggi.