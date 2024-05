Picchia la moglie fino a farla svenire, poi nega: incastrato da audio del figlio

Ai carabinieri giunti sul posto, l’uomo ha sostenuto che sua moglie, trovata svenuta sotto il tavolo della cucina, fosse caduta da una sedia. Tuttavia, la donna stessa ha contraddetto questa versione, testimoniando di essere stata colpita alla testa dal marito. A confermare la sua testimonianza, c’è anche un audio registrato dal figlio adolescente della coppia, il quale ha chiamato i militari per chiedere aiuto. Di conseguenza, l’uomo di 59 anni è stato arrestato a Monsummano Terme (Pistoia) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’incidente risale al 25 aprile e l’uomo, un operaio, si trova ora ai domiciliari in una residenza diversa da quella della famiglia. Quando i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento di Monsummano, hanno trovato la donna priva di sensi e il marito, con il volto graffiato e sanguinante, intento a sollevarla da terra. La donna ha spiegato ai militari di essere stata colpita dal marito con dei pugni alla testa, il che le ha procurato una prognosi di sette giorni. Anche il figlio ha raccontato di essere stato talvolta maltrattato dal padre.