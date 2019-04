FROSINONE – Un bambino di due anni è morto a Piedimonte San Germano, in una strada di campagna in località Volla, in provincia di Frosinone. Già incosciente, il piccolo è stato trovato in braccio alla madre sul ciglio della strada, ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione il bimbo, che avrebbe compiuto 3 anni a dicembre, sarebbe stato investito, stando a quanto riferito dalla madre, ma la versione non sarebbe stata chiarissima e i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Come riporta Ciociaria Oggi, i carabinieri, chiamanti per un presunto investimento di un minore, giunti sul posto, hanno trovato i sanitari dell’ambulanza del 118 che praticavano il massaggio cardiaco a Gabriel di 2 anni e 4 mesi. Il bambino era già in arresto cardiaco e poco dopo è morto. (fonte CIOCIARIA OGGI)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO