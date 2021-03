Piemonte in zona rossa? Indice Rt è salito a 1.41, situazione contagi in netto peggioramento (foto Ansa)

Piemonte in zona rossa? Indice Rt è salito a 1.41, situazione contagi in netto peggioramento. Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L’Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report che non è ancora arrivato, ha comunicato alla Regione il dato dell’Rt, che è salito all’1,41.

Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. In base alle ultime disposizioni, una regione passa in zona rossa quando l’indice del contagio, appunto l’Rt, supera l’1,25.

Covid, report Piemonte: quadro in generale peggioramento. Sarà zona rossa?

Evidenzia un quadro generale “in peggioramento” in tutto il Paese il Report 43 sulla diffusione del Coronavirus. Per il Piemonte, così come in diverse altre regioni, i dati dell’ultimo report settimanale del Ministero della Salute danno un quadro da zona rossa: Rt puntuale 1.41 (superiore al valore 1.25 definito per il passaggio in zona rossa).

L’incidenza è di 279 casi ogni 100 mila abitanti. Aumentano i focolai e la percentuale di tamponi positivi.

Piemonte verso la zona rossa, in aumento anche i dati su terapia intensiva e posti letto ordinari

Oltre soglia, secondo quanto si apprende, anche l’occupazione di posti letto sia di terapia intensiva (36% in crescita rispetto al 29% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 30%) sia di posti letto ordinari (42% in crescita rispetto al 37% della settimana precedente e oltre la soglia limite del 40%).