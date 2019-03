Blitz dice

Elezioni europee imminenti (maggio) e squadrismo razzista in arrivo e in aumento per l’occasione. “Dinamismo e pronunciata vitalità della destra radicale…attivismo anti migranti…azioni intolleranti…”. E così via frasi nero su bianco consegnate al Parlamento. Il razzismo è vivo e lotta insieme a noi. Ma guarda un po’…se ne sono accorti i Servizi Segreti.