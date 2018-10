MILANO – Il maltempo non risparmia nemmeno Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin. Il figlio del leader di Forza Italia e la conduttrice di Verissimo sono bloccati nel castello Bonomi-Bolchini di Portofino insieme ai figli e al personale di servizio. Il comune infatti è isolato dopo il crollo della strada provinciale e non gli è stato possibile lasciare la zona, dove il maltempo del 29 ottobre ha provocato ingenti danni e disagi.

Ad annunciare che tra le persone bloccate a Portofino ci sia anche Berlusconi junior e famiglia sono fonti Mediaset, che ricordano come l’amministratore delegato del gruppo – che spesso passa i fine settimana nella grande villa sul mare – avesse in programma di rientrare a Milano lunedì mattina, ma ha rinviato per le previsioni del nubifragio in arrivo. Il maltempo ha provocato anche l’affondamento dello yacht di Pier Silvio Berlusconi, che era ormeggiato nel porto di Rapallo.