TREVISO – Era partito domenica insieme alla moglie per una vacanza sul Mar Rosso. L’ultima vacanza per Piergiorgio Busi Angeli, ex sindaco di Morgano, che è morto all’improvviso mentre si trovava in un villaggio turistico di Sharm el-Sheikh.

Già lunedì l’ex primo cittadino aveva iniziato ad accusare i primi malesseri. Non sembrava nulla di grave. Poi martedì, all’ora di pranzo, il malore lo ha colto all’improvviso, dopo che aveva bevuto una bibita fredda.

La moglie lo ha visto contorcersi a terra per le convulsioni e ha subito dato l’allarme. La guardia medica del villaggio gli ha somministrato una flebo per fermare il vomito. Poi, una volta stabilizzato, è stato accompagnato in camera.

Il peggio sembrava passato e l’ex sindaco è riuscito a riposare, si è anche alzato per bere un bicchiere d’acqua. Poi si è come addormentato, racconta il figlio Dino, ma non si è più risvegliato.