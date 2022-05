Piero Carletto, è morto il campione di canottaggio. Un anno fa il tumore uccise anche la moglie

Un anno fa un tumore portò via la moglie. Adesso si è preso anche lui. E’ morto il campione di canottaggio Piero Carletto.

Piero, originario di Padova, è morto sabato. La moglie, Lara Zambon, era morta soltanto 15 mesi fa. I due lasciano le figlie Arianna e Alice, di 23 e 19 anni. Carletto e Zambon erano pazienti dell’Istituto oncologico veneto (Iov) che li ha seguiti fino alla fine.

Chi erano Piero Carletto e Lara Zambon

Con la maglia azzurra, Piero Carletto aveva vissuto l’esperienza di due olimpiadi e aveva ricevuto dal Coni le medaglie di bronzo e d’argento al valore atletico. “La sua morte è stata un grande dolore” ha dichiarato il presidente della Federazione nazionale canottaggio, Giuseppe Abbagnale.

Lara Zambon è stata la fondatrice dell’associazione “Unite gareggiamo ovunque” che aiutava le donne guarite dal tumore al seno a continuare a gareggiare sempre nel canottaggio.

Il cordoglio del Comitato Regionale dei canottieri veneti

“Abbracciamo le due figlie, Alice ed Arianna, in un momento più che mai difficile – ha dichiarato il presidente del Comitato Sandro Frisiero -. Loro sono le più importanti vittorie conseguite da Piero e Lara. Da oggi saranno gli angeli che veglieranno sulle loro giovani vite. Abbiamo perso un campione, ma è vivo il suo amore per la famiglia, per le persone, per il lavoro e lo sport. La sua forza di volontà e la sua passione saranno sempre un esempio per noi”.