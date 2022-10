Piero Chiambretti perde in tribunale: non può tagliare l’assegno di mantenimento alla figlia (Foto Ansa)

Piero Chiambretti non può dimezzare il mantenimento alla figlia. Lo ha stabilito il giudice del tribunale civile di Torino che ha confermato l’assegno mensile da 3mila euro in favore della figlia avuta con la ex compagna, Federica Laviosa. La cifra era stata fissata dal tribunale di La Spezia, nel 2016.

Chiambretti aveva presentato una richiesta di riduzione dell’assegno da 3mila a 800 euro, dal momento che il suo reddito nel frattempo si è dimezzato, passando da 50mila a 25mila euro al mese. Lo show-man, inoltre, ha fatto presente di aver pagato l’affitto, le utenze e il condominio della casa in centro in cui vive la figlia con la madre e la retta della scuola privata frequentata dalla ragazzina.

Per i giudici piemontesi però non c’è ragione che tenga: “Non ci sarebbero infatti peggioramenti nella sua condizione economica che possano giustificare una diminuzione del mantenimento della figlia”.

Non è escluso comunque che Chiambretti decida di ricorrere in appello.

