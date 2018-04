TORINO – Pierre Francois Dell’Aglio, ex promessa del Torino, è stato arrestato lunedì per furto aggravato dai carabinieri della stazione Falchera.

A chiamare i carabinieri è stato l’addetto alla sorveglianza dell’Oviesse di corso Romania 460, uno dei negozi di abbigliamento all’interno del centro commerciale Auchan.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Dell’Aglio si era intrufolato nei camerini con un giubbotto jeans, i pantaloni di una tuta e un flacone di profumo Prada.

Vedendolo poi avviarsi verso l’uscita con la merce indosso, l’addetto si è lanciato all’inseguimento del 25enne. Una volta immobilizzato, l’addetto alla sorveglianza ha chiamato i carabinieri.

La carriera di Dell’Aglio aveva avuto un arresto il 17 novembre 2012, in occasione della sfida di campionato contro il Parma. Durante un controllo antidoping al termine della gara l’attaccante granata risulta positivo a un metabolita della cocaina. Il Tribunale Nazionale Antidoping lo sospende subito in via cautelare e poco dopo gli infligge due anni di squalifica.

Poi, per il calciatore cresciuto con la primavera della Juventus, solo serie D con il Dertona e il Noto.