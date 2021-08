Pietragrande di Stalettì: turista trovata impiccata in casa, la prima ipotesi è suicidio (Foto d’archivio Ansa)

Turista trovata impiccata in casa a Pietragrande di Stalettì, in provincia di Catanzaro. La prima ipotesi investigativa è che si tratti di un suicidio. Le indagini stanno comunque andando avanti.

Il corpo di una donna di 29 anni è stato trovato stamani in un appartamento a Pietragrande di Stalettì, località turistica del catanzarese. La donna, di Torino, era in Calabria per trascorrere un periodo di vacanza con un gruppo di amici. Secondo quanto si è appreso è stata trovata impiccata.

Ipotesi suicidio

La prima ipotesi degli investigatori è che si tratti di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato e quelli del Nucleo investigativo di Catanzaro con il pm di turno alla Procura. Gli investigatori sono in attesa del medico legale.

Quindi saranno avviati i rilievi e sentiti gli amici per chiarire quanto è successo. È intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha provato a rianimarla ma per la giovane, purtroppo, non c’è stato niente da fare.