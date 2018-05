PIETRASANTA (LUCCA) – Stava lavorando nella sua autofficina sulla via Aurelia a Pietrasanta (Lucca). In mano aveva un flessibile da taglio per smerigliare. E’ bastato un attimo: l’attrezzo lo ha colpito all’inguine recidendogli di netto l’arteria femorale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo, Daniele Tognini, 51 anni, ha capito subito la gravità della situazione, ha provato a correre fuori dall’officina in cerca di aiuto, ma ad un certo punto è crollato al suolo ed è morto.

Quella di Tognini è la quattordicesima morte sul lavoro in Toscana dal 2018. La notizia ha fattopresto il giro della Versilia, dove Tognini era persona nota. Imprenditore, era il titolare dell’autofficina che porta il nome di famiglia.

L’accaduto è riportato dal Tirreno: