PIETRASANTA (LUCCA) – Tragica scoperta in Versilia. Un artista di strada di 48 anni è stato trovato senza vita in una casa di Pietrasanta, in provincia di Lucca. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] L’uomo, che suonava la chitarra per strada, potrebbe essere morto per cause naturali, sul corpo non sarebbero infatti stati trovati segni di violenza, ma la procura di Lucca ha comunque disposto l’esame legale sulla salma.

Sarà proprio l’autopsia a chiarire le cause della morte dell’uomo. La casa in cui è stato trovato, riferisce la Nazione, apparterrebbe ad alcuni suoi conoscenti. Il chitarrista era solito esibirsi nella zona del centro o del sottopasso ferroviario.