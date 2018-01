AVELLINO – I corpi senza vita di due persone, madre e figlio, sono stati trovati dai carabinieri in un’abitazione di Pietrastornina, in provincia di Avellino.

La donna, 80 anni, vedova, è stata trovata al piano terra dell’abitazione mentre il figlio, 43 anni, era in una stanza del piano superiore. Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, non ci sarebbero segni di violenza. A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti che da giorni non avevano più notizie dei congiunti.