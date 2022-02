Pietre contro il pullman che trasportava i giocatori del Benevento in trasferta a Perugia per un math valido per la Serie B. Poteva finire molto peggio e invece, grazie alla bravura dell’autista, non si siano registrati danni alle persone. La grande pietra ha mandato in frantumi il vetro anteriore.

Pietre contro il pullman del Benevento nei pressi di Todi

I fatti sono accaduti la sera di ieri, venerdì 25 febbraio. Nessuno è rimasto ferito ma lo spavento è stato grande. L’episodio si è verificato lungo la E45 nei pressi di Todi mentre transitava sotto un cavalcavia in direzione nord, all’altezza dello svincolo di Fratta Todina. L’autista ha evitato che il mezzo urtasse altri veicoli.

Sono intanto cominciate le indagini della Polizia: si esclude che si possa essere trattato di un evento accidentale anche perché il mezzo che conduceva la squadra in trasferta è riconoscibile per le grandi scritte “Benevento calcio“sulle fiancate e sulla parte anteriore.

Benevento, Vigorito: “Non credo sia un gesto premeditato. La squadra è serena”

Il pullman è arrivato un’ora e mezzo dopo. Il Perugia calcio è stato informato dell’accaduto e i suoi dirigenti hanno prontamente manifestato solidarietà al presidente Vigorito, che viaggiava su un’autovettura privata e all’allenatore Caserta. Secondo Vigorito, non si è trattato di un gesto premeditato “La squadra è serena” aveva detto il presidente prima del match vinto dal Benevento per 1-0.