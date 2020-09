Chiesti 5 anni di carcere per Pietro Genovese, accusato di duplice omicidio stradale. “Sono partito con il semaforo verde e non ho visto le due ragazze attraversare”.

Il pm di Roma ha chiesto una condanna 5 anni a di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Era la notte del 22 dicembre del 2019 a Roma. Il fatto avvenne in Corso Francia. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo.

“Sono partito con il semaforo verde e non ho visto le due ragazze attraversare. Ma non volevo uccidere nessuno nè volevo scappare. La mia vita è distrutta”. Lo ha ribadito Pietro Genovese al gup. Il giovane, in aula, ha ricostruito prima la serata a casa di amici per festeggiare il ritorno di un amico dall’Erasmus e poi il rientro percorrendo Corso Francia dove Genovese ha detto di essere ripartito con il semaforo verde.

Le parole della mamma di una delle ragazze

“Sono profondamente delusa dalle dichiarazioni rese in aula da Pietro Genovese, sembrava che stesse recitando a memoria un copione già scritto, lui era indifferente a quello che è successo, non si è neppure girato una volta verso di noi che gli stavamo dietro”. E’ lo sfogo di Cristina, la mamma di Camilla Romagnoli, al termine dell’udienza.

Parlando con l’avvocato di parte civile Cesare Piraino, la donna ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto dichiarato dall’imputato: “Avrebbe potuto chiedere perdono e non lo ha fatto. Si è limitato a dire che era affranto per quanto accaduto”. Dello stesso tenore l’avvocato Piraino: “Genovese poteva anche risparmiarsi di ricostruire la dinamica dell’incidente, come ha fatto oggi. Ha detto delle cose false che non stanno in piedi assolutamente”. (Fonti Ansa e Agi).