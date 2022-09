Pieve Albignola (Pavia), colpito da un pistone di ferro: grave operaio 30enne

Un operaio di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, giovedì 22 settembre, in un capannone industriale a Pieve Albignola (Pavia).

Le prime notizie

Secondo le prime informazioni, il 30enne è stato colpito da un pistone di ferro, del peso di circa un chilo, e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato l’operaio in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. I carabinieri di Voghera (Pavia) e gli ispettori di Ats Pavia proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.