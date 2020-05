BOLOGNA – “Voglio purificarmi”. Sono le parole che un 27enne italiano ha detto ai carabinieri che lo avevano fermato perché si aggirava completamente senza vestiti nel parco pubblico “L’Isola che non c’è” a Pieve di Cento, in provincia di Bologna.

Il ragazzo, fermato durante i servizi di controllo e gestione dell’emergenza covid 19, è stato denunciato dai militari dell’Arma per atti osceni.

I fatti sono avvenuti domenica pomeriggio, 17 maggio, quando la Centrale Operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, è stata informata che un ragazzo senza vestiti era all’interno del parco, non lontano dai giochi per i bambini.

I militari sono entrati nel parco e hanno trovato il giovane seminudo e in piedi su un telo da mare steso a terra.

Alla vista dei carabinieri, il giovane, che si trovava in compagnia di un amico, si è tolto anche gli slip sostenendo che voleva “purificarsi”, per poi ripulire i rifiuti lasciati dagli altri frequentatori dello spazio verde.

Alcune settimane fa una donna completamente nuda era saltata sul cofano della gazzella dei carabinieri a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza.

La donna, forse sotto l’effetto di alcol o droghe, quando ha visto i carabinieri, ha reagito con una certa violenza. Poi si è sdraiata sul cofano della gazzella. (fonte BOLOGNA TODAY)