TREVISO – Una bimba di appena 3 anni ha rischiato di morire soffocata con una caramella. La mamma disperata ha telefonato al 112 e un carabiniere è riuscito ad evitare il peggio spiegandole cosa fare per salvare la sua bambina. Il militare è rimasto al telefono con la donna mentre l’ambulanza arrivava a casa e quando gli operatori del 118 sono giunti, la mamma era riuscita ad aiutare la bimba.

Il quotidiano Il Gazzettino scrive che l’episodio è avvenuto in una casa di Pieve di Soligo intorno alle 18.30 del 5 dicembre. La piccola ha iniziato a soffocare per via di una caramella e così la mamma spaventata ha cercato aiuto chiamando il 112: