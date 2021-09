Pieve di Soligo (Treviso), 39enne non vaccinato muore dopo aver contratto la variante Delta dei Balcani (foto Ansa)

Non si era ancora vaccinato Nikolin Ndoni, il residente a Pieve di Soligo (Treviso) morto di Covid a soli 39 anni. Il 39enne aveva probabilmente contratto la variante Delta dei Balcani durante un viaggio nel suo Paese alcuni giorni fa.

Il rientro in Italia, la quarantena e il decesso

Racconta Treviso Today: “Inizialmente in quarantena come da protocolli, con febbre e difficoltà respiratorie, le sue condizioni di salute sono presto precipitate e, nonostante le cure dei sanitari, il 39enne è poi deceduto in soli cinque giorni a causa di una polmonite acuta lasciando così nel dolore la moglie ed il figlioletto. Nello specifico, si tratta della seconda vittima del cosiddetto focolaio di variante Delta dei Balcani”.

L’uomo, sposato, lascia anche un figlio.

Le parole del sindaco di Pieve di Soligo

“Siamo molto tristi per la perdita di questo nostro concittadino – dice Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo -, una persona che aveva anche preso la cittadinanza italiana e che da tempo lavorava nella nostra comunità. Era ben inserito nella comunità e amato da tutti. Il fatto che sia morto così giovane ci rattrista oltremodo”.

“Ora è necessario fare chiarezza sulle cause del decesso e sul suo quadro clinico, pesantemente intaccato dal virus – continua – Questo episodio mi porta a invitare nuovamente tutti i cittadini a osservare con maggiore attenzione le misure di prevenzione e di profilassi e di valutare, qualora non lo avessero ancora fatto, l’opportunità della vaccinazione. La nuova variante sembra essere molto più aggressiva della versione originale”.