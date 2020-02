Pieve San Giacomo (Cremona), bimbo cade da finestra: è grave

ROMA – E’ stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo un bimbo di due anni caduto dalla finestra di casa a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

Tutto è avvenuto venerdì 28 febbraio. Secondo le prime testimonianze raccolte, mentre la mamma stava pregando in un’altra stanza, il piccolo è salito su una sedia, è riuscito a raggiungere il davanzale di una finestra e da lì, dal primo piano, è caduto nel cortile interno del palazzo. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasferito il piccolo in ospedale con l’elisoccorso. Sull’accaduto indagano i carabinieri. La mamma, la prima a precipitarsi in cortile e a chiedere aiuto ai vicini, è stata colta da malore. Il padre era al lavoro in una azienda del paese.

Fonte: Ansa.