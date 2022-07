Ha raccolto oltre due chili di mirtilli neri senza autorizzazione. E così, scoperto dalla Polizia provinciale di Modena, è stato sanzionato con una multa di 500 euro. Il raccolto è stato sequestrato e consegnato all’Ente parchi Emilia centrale, così come i proventi della multa.

Pievepelago, sequestrati due chili di mirtilli

L’episodio è avvenuto nella zona di Pievepelago, in provincia di Modena, nell’ambito dei controlli sul rispetto del Codice della strada e sulla sicurezza in alta montagna. Il regolamento dell’Ente sulla raccolta di frutti del sottobosco prevede, per i residenti nel territorio del parco, un limite massimo di cinque chili giornalieri (un chilo per i non residenti), con possibilità di raccogliere un quantitativo maggiore (massimo 100 chili al giorno) ma solo se in possesso di un’autorizzazione stagionale riservata ai residenti per scopi commerciali. I residenti, inoltre, possono chiedere, una sola volta nell’arco della stagione, un’autorizzazione giornaliera per un massimo di 20 chili.

Mirtillo nero, la raccolta e i benefici

Il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus), detto anche mirtillo americano, è quello più diffuso in Italia. Il periodo migliore per la sua raccolta è l’estate, quindi tra il mese di giugno e quello di agosto. Il Vaccinium myrtillus cresce spontaneamente in diverse regioni del nord a mezza montagna, in particolar modo in Trentino-Alto Adige. I mirtilli neri sono ricchi di vitamina C, A, K, B1, B2, B3, potassio e diversi fitonutrienti (come antocianine, flavonoli e resveratrolo, tutti dotati di proprietà antiossidanti).