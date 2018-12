ISERNIA – Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone, in Molise, si stanno svolgendo i funerali di Pina Orlando, la donna che si è suicidata gettandosi nel Tevere con le figlie di cinque mesi. La parrocchia è la stessa dove anni fa si è sposata con il padre delle piccole.

Il marito di Pina Orlando non parla, è atterrito. Mentre la mamma della giovane suicida è inconsolabile per la perdita della figlia.

Il feretro è arrivato in chiesa intorno alle 14:45, sulla bara ci sono fiori rossi e bianchi, sotto tantissimi mazzi di fiori. All’interno della chiesa, prima dell’omelia del parroco, è stata letta una lettera dei cugini e un messaggio degli amici del marito di Pina. Fuori ci sono tante persone che non sono riuscite a entrare. Intanto, a Roma, proseguono le ricerche delle piccole Sara e Benedetta, ma ancora non senza risultati.

In segno di lutto, il comune di Agnone ha deciso di annullare la tradizionale ‘Ndocciata (una fiaccolata) in programma per il 24 dicembre. Così si legge sulla pagina Facebook del paese molisano: “L’evento tragico che ha colpito la città di Agnone è senza precedenti ed ha sconvolto non solo i familiari ma tutta la comunità. Sara, Benedetta e Pina sono figlie, sorelle e nipoti di questa terra ed è giusto e doveroso che, in queste ore di angoscia, venga reso loro omaggio stringendosi in un ossequioso e doveroso silenzio attorno alla famiglia. Non si può e non si deve far finta di nulla. Riteniamo, pertanto, che l’annullamento della manifestazione che per Agnone rappresenta l’identificazione delle proprie origini, sia quanto di più necessario vada fatto in questo momento”.