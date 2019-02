PINEROLO – Un uomo di 54 anni, Pier Giorgio Vigna, è stato aggredito, la sera del 6 febbraio a Pinerolo (provincia da Torino), da tre persone che hanno suonato alla porta di casa sua, l’hanno colpito con calci e pugni sul pianerottolo e poi sono scappati.

L’uomo, trasportato all’ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita. L’aggressione in via Saluzzo, sul pianerottolo della palazzina condominiale in cui l’uomo abita. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le cause del violento raid sono ancora da accertare.

Antonio Giaimo su La Stampa aggiunge che: L’uomo è stato prima trasportato all’ospedale Agnelli e poi, viste le sue condizioni – è in prognosi riservata – trasferito al Cardinal Massaia di Asti dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture in seguito al trauma facciale subito.