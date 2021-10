Entra in un bar, uccide una donna a coltellate e ne ferisce altre due: è accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni, vicino Pinerolo (Torino). L’uomo, Medhi Hounafi, fermato poi dai carabinieri, è un 34enne di origini marocchine. E’ stato lui a uccidere a coltellate Carmen De Giorgi di 44 anni nel bar. Secondo i carabinieri i due si conoscevano e l’uomo pare abbia accoltellato la donna dopo alcune avances respinte. Il 34enne ha anche ferito in maniera non grave altre due donne.

Pinerolo, i due si conoscevano

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il marocchino era seduto al tavolo con la vittima. L’uomo, dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances, l’ha colpita alla schiena, ferendo le altre che avevano cercato di difenderla. Poi è fuggito. A dare l’allarme sono stati i clienti del locale; i carabinieri di Pinerolo hanno fermato l’uomo in strada, non troppo lontano dal locale di via I Maggio.