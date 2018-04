ROMA – La percezione diffusa è che quest’inverno sia piovuto più del normale, certamente più dello scorso anno segnato dalla siccità, comunque più di quanto ci si aspettava.

Ma è davvero così, cosa dicono esperti e statistiche? Le conclusioni dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr (Isac-Cnr) offrono un quadro climatico complesso e articolato che dipende dal mese preso in esame e dalla parte di Italia che si prende in considerazione.

Per esempio, a marzo davvero è piovuto più del solito, cioè rispetto alla media storica del mese: piogge decisamente più abbondanti. A gennaio, viceversa, la quantità d’acqua piovuta dal cielo era inferiore alla media storica, mentre a febbraio rispettava la media.

Questi dati vanno tuttavia incrociati con quelli registrati a livello geografico, regione per regione. Si osserverà che Piemonte (ma non la Valle d’Aosta), Liguria e tutta la costa tirrenica hanno registrato innalzamenti significativi del livello delle piogge non riscontrabili a est, dove, dall’Abruzzo al Salento, è piovuto meno rispetto alla media storica.