MILANO – Un uomo ubriaco fermo lungo la Statale 11 all’altezza di Pioltello, vicino Milano, ha provocato un incidente mortale intorno alle 2,30 del mattino del 23 dicembre. L’uomo, un peruviano, aveva fermato il suo furgone a luci spente sulla carreggiata e un’altra auto vi si è scontrata. Il bilancio è di un morto, un uomo di origine bulgara di 38 anni, e di due feriti. Il peruviano che ha provocato l’incidente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione, il peruviano aveva fermato il suo camion Nissan a luci spente e nella carreggiata della Statale 11 all’altezza di Pioltello. L’uomo ha spiegato agli agenti di aver bevuto e di essersi smarrito, tentando così di accostare, ma invece è rimasto nella carreggiata della strada, complice un tasso alcolemico di 1,51 grammi per litro. La vittima invece viaggiava insieme a due colleghi ed era di ritorno da una cena aziendale, come scrive il quotidiano Il Giorno:

“L’autista si era fermato in strada a luci spente con il suo autocarro Nissan, quando una Mazda con a bordo 3 persone – guidava un italiano 55enne, il passeggero anteriore era un bulgaro 38enne, e il passeggero posteriore un italiano 48enne – si è schiantata contro il mezzo pesante. Il bulgaro è morto sul colpo, gli altri 2 trasportati in codice giallo al San Raffaele e al Niguarda.

Quando sono intervenuti sul posto i carabinieri della tenenza di Pioltello, l’autista peruviano è risultato avere un tasso alcolemico di 1,51 grammi per litro. L’uomo ha riferito di aver bevuto e di essersi smarrito, motivo per cui aveva tentando di accostare, rimanendo di fatto sulla carreggiata. La vittima tornava assieme ai 2 colleghi da una cena aziendale, viveva a Melzo, era padre di due bambini, e faceva l’operaio presso ditta logistica. Il peruviano è stato trasportato in codice verde presso ospedale di Cernusco Sul Naviglio, poi, visto che le sue condizioni erano buone, è stato arrestato e condotto a San Vittore”.