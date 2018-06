LIVORNO – In un incidente stradale è morto un cuoco brindisino. E’ accaduto questa notte a Piombino, in provincia di Livorno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A perdere la vita Alessandro Pipino, 37 anni.

L’incidente si è verificato sulla strada della Principessa, un rettilineo poco illuminato. La vittima viaggiava sulla sua autovettura, quando per cause tutte da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’altra autovettura. L’impatto è stato inevitabile, per la violenza con la quale le due vetture sono finite una contro l’altra, l’auto sulla quale viaggiava Pipino è finita fuori strada giù in un canalone.

Il brindisino è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, tra le lamiere contorte della carrozzeria. Per tirarlo fuori è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato l’auto in due tronconi per poterlo estrarre. Purtroppo per lui non c’era più niente da fare.