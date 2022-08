Il maltempo infuria anche sulla ruota panoramica di Piombino: in un video postato sui social dal governatore della Torscana Eugenio Giani, si vede il forte vento che fa girare all’impazzata le cabine della giostra in piazza Bovio. Le cabine si staccano dalla struttura e volano via.

Nubifragi e raffiche di vento fino a 140 km/h hanno già fatto due morti in Toscana: un uomo è deceduto a Sorbano del Giudice (Lucca) mentre una donna è stata colpita da un albero a Carrara.

Piombino, il governatore Giani firma stato di emergenza

Dopo aver rilanciato su Twitter il video impressionante della ruota panoramica, il governatore Giani ha fatto sapere, sempre via social, di aver firmato lo stato di emergenza regionale della durata di 6 mesi per gli eventi meteorologici del 15/08/2022 e del 18/08/2022 nel territorio delle Province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Città Metropolitana di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno e Grosseto.

“La nostra macchina della Protezione Civile – ha detto – sta già intervenendo in molte zone della Toscana a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140km/h. Si registrano cadute di alberi in diverse località che stanno comportando la chiusura di strade per consentire la messa in sicurezza, a Calenzano alcuni tetti scoperchiati, sulla costa danni agli stabilimenti balneari. A Marina di Carrara il mercato è stato spazzato via. È in corso anche il ripristino della corrente elettrica nelle zone rimaste senza”.