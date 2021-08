E’ stato travolto da un’elica mentre lavorava alle vasche di un impianto di itticoltura. E’ morto così un sub di 39 anni a Piombino (Livorno), nel golfo di Follonica (Grosseto).

La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 26 agosto. A circa due miglia dalla costa probabilmente il 39enne ha urtato una imbarcazione ed è stato colpito alla testa dall’elica.

A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi: il sub è stato recuperato in stato di incoscienza da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Piombino. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 intervenuto con un’ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sub morto a 39 anni, tragedia sul lavoro

La vittima era originaria della Sicilia ma risiedeva a Donoratico, in provincia di Livorno. L’azienda ittica per la quale lavorava opera principalmente a Civitavecchia ma ha diramazioni anche in Toscana, dove gestisce delle gabbie per il pesce di allevamento.

In particolare vengono allevate spigole e orate. Tra gli impianti c’è anche quello in cui il sub ha perso la vita e che ha la sua base a Piombino, pur essendo le gabbie del pesce sul confine tra le province di Livorno e Grosseto.

Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria di Capitaneria e Polmare, su delega della procura di Livorno, per stabilire la dinamica dell’incidente.