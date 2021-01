Piossasco, crolla una stalla con all’interno 120 mucche: corsa contro il tempo per salvare i bovini

Una stalla con dentro un centinaio di mucche è crollata questa notte a Piossasco, in provincia di Torino. Molti animali coinvolti sono morti mentre degli altri ancora vivi si sentono i lamenti sotto le macerie che cinque squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di sollevare per assicurare il salvataggio di più animali possibile.

Gli animali sono rimasti intrappolati tra le macerie della struttura che è collassata per cause che ancora non si conoscono e saranno accertate.

Aggiornamento articolo ore 11:40.

Nello stabile, che è collassato intono alle 2.30 di questa notte, sono infatti rimaste intrappolate 120 mucche. I proprietari dell’azienda agricola dove si trova la stalla, hanno subito chiamato i soccorsi quando hanno avvertito il boato causato dal crollo.

Sul posto sono intervenute cinque squadre, due autogru, il nucleo per ricerca sotto macerie usar, il nucleo nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) sono al lavoro coordinate dal funzionario di guardia. Questa mattina sul posto sono arrivati anche i veterinari per occuparsi degli animali feriti.

Le operazioni di salvataggio continuano ad andare avanti da questa notte, quando sono stati chiamati per la prima volta i soccorsi e le forze dell’ordine per far luce sulla vicenda, mentre si cerca di capire cosa abbia potuto provocare il crollo di una parte così ampia della stalla.