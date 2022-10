Pirata della strada investe un uomo a passeggio con il cane: l’animale muore e l’autista scappa

Ha investito con la sua auto un uomo e un cane, mentre i due attraversavano insieme la strada, e non si è fermato a prestare soccorso: il pirata della strada è ricercato dalla Polizia Stradale di Isernia. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto. L’animale è morto, mentre il suo padrone è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto in via XXIV Maggio: una Ford Focus ha travolto un uomo che attraversava la strada con il suo cane. Sul posto la Polstrada che ha raccolto le testimonianze per risalire al responsabile. Sono in corso verifiche alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

