Piromane di Torino incastrato da un video, è caccia all’uomo: ha dato fuoco a più di 30 macchine. L’uomo è stato immortalato in un video di Massimiliano Peggio e Daniele Solavaggione pubblicato su La Stampa. Nel filmato, si vede proprio l’uomo mentre delinque.

Il piromane di Torino ha dato fuoco a scooter e vetture

Il filmato si riferisce al piromane che ha dato fuoco ad uno scooter e a diverse vetture tra via Bertola, via Cavour, via Manzoni ed i giardini Lamarmora. Come scrive La Stampa, le fiamme hanno danneggiato anche il déhors del ristorante Flower Burger, il portone del palazzo di via Bertola 29 e parte l’ingresso di una tabaccheria.

Come spiega torinotoday.it, all’alba, ha colpito il Centro: via Alfieri, via Mercantini (una Maserati), via Bertola, via Cavour e via Manzoni. Nell’ultimo caso, oltre a quattro vetture, sono rimasti danneggiata anche la tabaccheria Ermes e il déhors del ristorante Flower Burger.

Il piromane di Torino beccato dall’impianto di sorveglianza della tabaccheria

Come prosegue torinotoday.it, dal filmato dell’impianto di sorveglianza della tabaccheria si vede chiaramente un uomo di colore gettare del liquido infiammabile sotto i veicoli e appiccare gli incendi. Pare altrettanto evidente che agisca in modo casuale, senza scegliere con precisione dove colpire.

All’ora di pranzo nuovo raid, questa volta in piazzale Caio Mario, dove sono stati dati alle fiamme altri 15 veicoli.