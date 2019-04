PISA – Tenta di aprire il portellone dell’aereo in volo e i passeggeri lo immobilizzano.

Momenti di panico ad alta quota nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile su un volo EasyJet sulla rotta Londra-Pisa quando un giovane ha tentato di aprire il portellone del velivolo. Immediata la reazione degli altri passeggeri e del personale di bordo che lo hanno letteralmente immobilizzato. L’aereo è poi atterrato senza problemi all’aeroporto di Pisa dove l’uomo è stato preso in consegna dalla polizia. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio su un volo decollato dalla capitale britannica alle 14 è giunto due ore dopo a Pisa.

Il giovane, secondo le prime informazioni, è un senese di 30 anni che ha avuto un attacco di panico un quarto d’ora prima dell’atterraggio. Lo ha riferito la polizia. Il giovane dopo essere stato bloccato è stato tranquillizzato e subito dopo l’atterraggio preso in consegna dalla polizia che lo ha identificato. Il comandante dell’aereo, compresa la situazione di disagio, e d’intesa con la compagnia, ha deciso di non sporgere querela e l’unico provvedimento preso è l’inserimento del suo nominativo nella blacklist dei passeggeri sgraditi: non potrà più viaggiare con EasyJet. Fonte: Ansa.