PISA – Un bus di linea ha preso fuoco sulla FiPiLi che collega Firenze, Pisa e Livorno la sera di sabato 5 maggio. Il bus era prossimo all’uscita dell’aeroporto, quando è divampato l’incendio e sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti, dato che il mezzo era in quel momento fuori servizio.

L’autista del bus di linea stava provvedendo all’usuale rifornimento di gasolio, che viene effettuato in orario serale e notturno presso un distributore convenzionato, quando in prossimità dell’uscita dell’aeroporto il mezzo ha preso fuoco. Il Tirreno scrive che l’autista è riuscito a mettersi al sicuro e dare l’allarme:

“Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo nel quale il mezzo è andato semi distrutto. L’operazione ha richiesto la chiusura temporanea della FiPiLi in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche personale della polizia di Stato, la polizia stradale e i carabinieri. L’incidente non ha provocato feriti o intossicati per quanto le fiamme alte e ben visibili anche a notevole distanza abbiano destato non poca preoccupazione tra i residenti dei quartieri vicini all’aeroporto”.