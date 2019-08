PISA – Un mix di alcol e droga durante una notte nei locali del centro di Pisa è costato caro ad una ragazza di 16 anni, che è finita in rianimazione all’ospedale della città toscana, ricoverata in prognosi riservata.

Il ricovero d’urgenza è scattato domenica mattina, 11 agosto, scrive il quotidiano La Nazione. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando eventuali responsabilità.

Stando alle prime informazioni, la giovane ha trascorso la serata di sabato 10 agosto insieme a due amiche con le quali è andata in giro per locali prima di assumere una sostanza stupefacente sulle spallette dell’Arno.

Poi, prima dell’alba è andata a letto, ospite a casa di una delle amiche, entrambi maggiorenni, e domenica mattina tutte e tre sono state molto male e hanno ripetutamente vomitato.

La ragazza di 16 anni, però, non si svegliava, respirava male ed è arrivata in ospedale in stato soporoso. Ora dopo le cure risulta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici si sono riservati la prognosi. Secondo gli inquirenti, la ragazzina potrebbe avere sniffato droga, ma non è detto che si tratti di cocaina. Il sospetto è che la sostanza potesse essere mischiata ad altro, oppure che fosse una dose tagliata male. (Fonti: Ansa, La Nazione)