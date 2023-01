Pisa, insegue e investe con la macchina il fidanzato dopo una lite

L’ha inseguito e investito con l’auto in retromarcia procurandogli fortunatamente solo una ferita non grave al piede. L’episodio è avvenuto a Pisa, nel quartiere di Porta a Mare, e sul posto è intervenuta anche la polizia che ha raccolto il racconto di un nordafricano di 41 anni che ha riferito di essere stato aggredito al culmine di una lite da una pisana di 51 anni, sua convivente. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso e gli agenti lo hanno informato che avrebbe potuto sporgere querela per il reato di lesioni personali.

Insegue il convivente e lo investe con la macchina

Secondo quanto lo straniero ha riferito alla polizia, dopo la lite in casa il 41enne è uscito in bicicletta per sbollire la rabbia, ma la convivente lo avrebbe seguito con la propria auto inveendogli contro e poi una volta superato ha innestato la retromarcia urtandolo. In questa circostanza lo ha ferito a un piede.

