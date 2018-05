PISA – E’ andato al lavoro come tutte le bambine allo stabilimento di San Piero a Grado, in provincia di Pisa. Ha posteggiato la macchina nel parcheggio ed è uscito. Ma ha dimenticato la figlioletta di un anno sul seggiolino, sui sedili posteriori. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E l’ha trovata morta.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di venerdì 18 maggio. Ma quando i soccorritori sono arrivati per la piccola non c’era più nulla da fare.

Il padre della piccola è sotto choc. Polizia e carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti ma le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo quanto si è al momento appreso la famiglia vive a Pisa, anche se è originaria della provincia di Grosseto. L’uomo è un ingegnere ed è attivo da anni nel Pd locale dove ha anche ricoperto l’incarico di segretario di circolo. La figlia è la secondogenita ed avrebbe compiuto un anno nei prossimi giorni.