PISA – Un giovane in motorino ha sbandato e si è schiantato contro un palo dell’energia la sera del 5 settembre a Pisa. Maurizio Camillini, 30 anni, è morto mentre stava consegnando pizze a domicilio, un lavoro che svolgeva abitualmente.

L’incidente è avvenuto in via Pietrasantina intorno alle 19 di mercoledì. Maurizio era a bordo dello scooter quando, per motivi ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi contro un palo dell’elettricità che costeggia la carreggiata.

Le condizioni di Camillini sono apparse subito gravi e nonostante i soccorsi è morto per il grave trauma riportato poco dopo essere arrivato in ospedale.