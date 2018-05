PISA – Vietati bermuda e infradito in tribunale: l’ordinanza era stata emanata tre anni fa al palazzo di giustizia di Pisa dall’allora presidente Salvatore Lagabà. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E quest’anno, in vista dell’estate, è stata rispolverata dal vicario Nicola Antonio Dinisi.

L’accesso deve continuare “ad essere disciplinato”, sottolinea la Nazione:

“E’ pervenuta da parte di magistrati segnalazione della presenza all’udienza penale, in qualità di imputati o testimoni di persone che indossavano un abbigliamento non adeguato alle aule di giustizia (come, a esempio pantaloncini corti o bermuda; ciabatte, canottiere etc.), così come segnalazioni analoghe sono pervenute in ordine alla presenza di parti non decorosamente vestite alle udienze civili, come è stato, peraltro, constatato direttamente da questo presidente”, scriveva due anni fa il primo inquilino del tribunale. Così “per salvaguardare il decoro negli Uffici di giustizia e il dovuto rispetto della funzione all’interno degli stessi svolta, va posto il divieto di introdursi all’interno… a persone che non indossino indumenti adeguati a tale decoro (almeno pantaloni lunghi e camicia o polo), disponendo che le guardie giurate addette alla vigilanza provvedano a far rispettare tale divieto”.